На Юге враг закрепился в Таврийском районе и провел воздушную разведку в районе Затоки

Российские оккупанты продолжают наступление на Таврийском направлении. В частности, в результате штурмовых действий враг закрепился в Таврийском районе.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ по ситуации с российским вторжением в Украину, опубликованные утром 28 апреля.

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Какая ситуация в районе Таврийского по состоянию на 28 апреля

По оперативной информации Генштаба, на Таврийском направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров . Их задача состоит в том, чтобы ввести в заблуждение и недопустить опрокидывание украинских войск на другие направления.

. Их задача состоит в том, чтобы ввести в заблуждение и недопустить опрокидывание украинских войск на другие направления. В результате штурмовых действий русские войска закрепились в Таврийском районе .

. Также враг пытается производить огненное поражение по позициям войск ВСУ в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря, а в районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивает подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Кроме того, с целью корректировки и оценки результатов огневого поражения захватчик провел воздушную разведку в районе Затоки.

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