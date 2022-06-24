ВСУ уничтожили российские пушки
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, Вооруженные Силы Украины нанесли 5 авиационных ударов по врагу на Юге.
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В результате удачной операции украинских воинов была уничтожена живая сила кафиров и их военная техника.
На Южном направлении наши ВСУ нанесли 5 авиационных ударов. Уничтожена живая сила противника и несколько единиц боевой техники, в том числе и пушки,
– сообщил Братчук.
ВСУ увольняют Юг
- Украинские военные приступили к освобождению территорий Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупировали россияне. Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань рассказал, что Вооруженные Силы Украины уже продвигаются в Херсон и преуспевают на линии фронта.
- По его словам, русские войска готовятся к обороне Херсона и строят оборонительные укрепления.
- Также 21 июня ВСУ удалось отбросить российские войска с первой линии обороны в Херсонской области. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг соорудил мощную оборону на Херсонщине .
- В Офисе Президента информировали , что украинские силы уже в 15 – 18 километрах от Херсона.
- Кроме того, ВСУ имеют успехи в Запорожье. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что украинские силы в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров .
- Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявлял, что благодаря западному оружию удалось стабилизировать ситуацию на фронте. По его словам, кафиры больше не чувствуют себя свободно.
- ВСУ продолжили наносить врагу потери и в Черном море. 20 июня наши защитники ударили по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые Россия украла у Украины. Речь идет о так называемых "вышках Бойко", которые горят до сих пор . Сергей Братчук отметил, что Россия использовала платформу для военных целей.
- В конце концов, ВСУ нанесли несколько ударов по временно оккупированному острову Змеиный. В ОК "Юг" констатировали, что враг понес значительные потери, однако операция продолжается.
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