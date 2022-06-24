ВСУ уничтожили российские пушки

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, Вооруженные Силы Украины нанесли 5 авиационных ударов по врагу на Юге.

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В результате удачной операции украинских воинов была уничтожена живая сила кафиров и их военная техника.

На Южном направлении наши ВСУ нанесли 5 авиационных ударов. Уничтожена живая сила противника и несколько единиц боевой техники, в том числе и пушки,

– сообщил Братчук.

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