ЗСУ знищили російські гармати
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, Збройні Сили України завдали 5 авіаційних ударів по ворогу на Півдні.
До речі У ЗСУ розповіли, в що саме вдалося поцілити на Зміїному
Унаслідок вдалої операції українських воїнів було знищено живу силу окупантів та їхню військову техніку.
На Південному напрямку наші ЗСУ завдали 5 авіаційних ударів. Знищено живу силу противника та декілька одиниць бойової техніки, в тому числі й гармати,
– повідомив Братчук.
ЗСУ звільняють Південь
- Українські військові розпочали звільнення територій Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окупували росіяни. Заступник Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що Збройні Сили України вже просуваються до Херсона і мають успіхи на лінії фронту.
- За його словами, російські війська готуються до оборони Херсона та будують оборонні укріплення.
- Також 21 червня ЗСУ вдалося відкинути російські війська з першої лінії оборони на Херсонщині. Водночас в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ворог спорудив потужну оборону на Херсонщині.
- В Офісі Президента інформували, що українські сили вже за 15 – 18 кілометрів від Херсона.
- Окрім того, ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі. Мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що українські сили на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів.
- Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляв, що завдяки західній зброї вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. За його словами, окупанти більше не почуваються вільно.
- ЗСУ продовжили завдавати ворогу втрат і в Чорному морі. 20 червня наші захисники вдарили по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які Росія вкрала в України. Йдеться про так звані "вишки Бойка", які горять досі. Сергій Братчук зазначив, що Росія використовувала платформу для військових цілей.
- Врешті-решт, ЗСУ завдали декількох ударів по тимчасово окупованому острову Зміїний. В ОК "Південь" констатували, що ворог зазнав значних втрат, однак операція триває.
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