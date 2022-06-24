ЗСУ знищили російські гармати

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, Збройні Сили України завдали 5 авіаційних ударів по ворогу на Півдні.

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Унаслідок вдалої операції українських воїнів було знищено живу силу окупантів та їхню військову техніку.

На Південному напрямку наші ЗСУ завдали 5 авіаційних ударів. Знищено живу силу противника та декілька одиниць бойової техніки, в тому числі й гармати,

– повідомив Братчук.

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