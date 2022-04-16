На юге ВСУ ночью уничтожили 14 россиян и их технику

15:39

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в направлении Николаевской и Херсонской областей оккупанты активизируют боевые действия и пытаются закрепиться на позициях. Украинские защитники дают большой отпор врагу – за ночь с 15 на 16 апреля количество россиян уменьшилось на 14 человек.