На Юге ВСУ уничтожили бомбардировщик, кучу техники и живой силы врага

В ОК "Юг" рассказали о ситуации и успехах украинских защитников на Юге страны.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага и его ресурсы, оттесняя противника с занимаемых позиций. Именно так произошло при попытке оккупантов улучшить свое положение на Николаевском направлении.

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Потери врага на Юге за ночь

В ОК "Юг" сообщили, что общие потери врага только за ночь на 10 апреля составили 70 оккупантов и 7 единиц техники.

Ситуация в Черном море остается почти без изменений. Корабельно-катерные группы противника и далее осуществляют блокировочную деятельность.

Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта, – сообщил представитель ОК "Юг".

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