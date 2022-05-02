На Юге ВСУ успешно выполнили 16 боевых задач: ликвидировали 37 оккупантов

Украинские военные в Херсонской и Николаевской областях продолжают защищать занятые рубежи. В течение ночи ВСУ успешно выполнили 16 боевых заданий.

Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг" в понедельник, 2 мая.

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Враг активные наступательные действия не вел, но периодические артиллерийско-минометные обстрелы продолжались. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и беспилотными комплексами поражения точно выполнено 16 боевых задач,

– сообщают наши воины.

Общие потери российских оккупантов за сутки составляют:

37 единиц личного состава;

бронированная и автомобильная техника;

минометное вооружение.

"Байрактары" уничтожили катера врага

В ОК "Юг" также отмечают, что под укрытием темноты российские десантно-штурмовые катера типа "Раптор" пытались разведать обстановку в районе устья Дуная. Почувствовав опасность, суда захватчиков пытались отступить в сторону острова Змеиный, но и там их догнала кара "Байрактара".

Точными ударами 2 "Раптора" отправлено в подводную корабельную группировку к крейсеру "Москва",

– указывают украинские военные.

Вместе с тем, в северо-западной части Черного моря продолжает находиться корабельная группа с носителями крылатых ракет. Вероятность ударов по Украине и Одесской области, в частности, остается высокой.

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против украинского государства 24 февраля, государство-террорист понесло колоссальные потери, а именно:

личного состава – около 23 800;

танков – 1 048 единиц;

боевых бронированных машин – 2 519 единиц;

артиллерийских систем – 459 единиц;

РСЗО – 152 единицы;

средств ПВО – 80 единиц;

самолетов – 194 единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 1 824 единицы;

кораблей/катеров – 8 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 единица;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 84 единицы.

Напомним, что бойцы Сил Специальных Операций ВСУ уничтожили скопление вражеской техники в Харьковской области. Также они нанесли удар по блиндажу российских оккупантов.

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