Юго-западный ветер и минусовая температура: фото утренних заснеженных Карпат
17 октября 2021 , 12:54Читати новину українською
Несмотря на то, что до зимы еще больше месяца в Карпатах уже лежит снег. В то же время температура воздуха в горах опустилась ниже нуля.
На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали -3 градуса.
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По состоянию на 7:50, 17 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный, 5 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
В Карпатах лежит снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
На Украину надвигается похолодание
- В Украине западные, северные и центральные области 18 октября охватит похолодание.
- Температура воздуха днем опустится до +7...+11 градусов, ночью прогнозируют -1.
- Кроме этого, на Волыни, Львовщине, Ровненщине и Тернопольщине возможны дожди.