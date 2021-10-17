Юго-западный ветер и минусовая температура: фото утренних заснеженных Карпат

Несмотря на то, что до зимы еще больше месяца в Карпатах уже лежит снег. В то же время температура воздуха в горах опустилась ниже нуля.

На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали -3 градуса.

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По состоянию на 7:50, 17 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный, 5 метров в секунду,

– говорится в сообщении.



В Карпатах лежит снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

На Украину надвигается похолодание

В Украине западные, северные и центральные области 18 октября охватит похолодание.

Температура воздуха днем опустится до +7...+11 градусов, ночью прогнозируют -1.

Кроме этого, на Волыни, Львовщине, Ровненщине и Тернопольщине возможны дожди.

В Украине календарная зима начнется только через полтора месяца. Однако в Карпатах уже царит холодное время года – мороз и идет снег.