Я на улице, – с Юлии Кузьменко сняли электронный браслет: фото
Источник:Юлия Кузьменко в фейсбуке
Суд 4 августа ослабил меру пресечения волонтерке Юлии Кузьменко – с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Впоследствии с нее сняли электронный браслет, чем волонтер уже похвасталась в соцсетях.
Детский врач похвасталась фото с улицы – теперь днем она может гулять. Более того, свободу передвижения больше не нарушает электронный браслет.
К слову Юлии Кузьменко суд изменил меру пресечения: теперь она под ночным домашним арестом
Разделите радость со мной и выпейте вечером бокал моего любимого белого сухого вина – или что-то на ваш выбор,
– попросила Юлия Кузьменко.
Чуть позже волонтер также поделилась фото из кафе, где она разделила прохладительный напиток со своим женихом и гражданским мужем Петром Кияном.
Ну и конечно же, она вспомнила и о другом фигуранте дела об убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко. Военному она пожелала, чтобы теперь ее эстафета перешла к нему. Сейчас Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом.
Коротко о деле Кузьменко
- Волонтер вместе с Андреем Антоненко и Яной Дугар являются главными подозреваемыми в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.
- Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко длительное время находились в СИЗО. Военный – полтора года.
- Впрочем, в обществе есть много вопросов к правоохранителям за это дело. В частности, экс-голове МВД Арсена Авакова закидывали отсутствие веских доказательств причастности подозреваемых.