СБУ и ОГП сообщили Мендель о подозрении в государственной измене

3 ноября СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили Юлии Мендель о подозрении в государственной измене. Бывшего пресс-секретаря главы государства обвиняют в работе на врага, в частности в заявлениях о "деградации нации".

По данным следствия Офиса генерального прокурора, подозреваемая использовала свою известность и прежний опыт в сфере государственных коммуникаций для продвижения выгодных Кремлю нарративов.

Заявления Такеру Карлсону и посты в соцсетях

Правоохранители установили, что публичные выступления Мендель были направлены на дискредитацию Украины среди иностранных партнеров и ослабление международной поддержки.

Основанием для подозрения стали публичные высказывания фигурантки в зарубежных СМИ и социальных сетях.

В частности, во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она утверждала, что Украина якобы находится на грани исчезновения, а украинская нация деградирует. Также звучали тезисы о тотальном отсутствии свободы слова, множестве запретов и сравнениях современного государства с Советским Союзом.

Мендель, апеллируя к тому, что якобы проинформирована в вопросах переговоров, заявляла, мол, в 2022 году Киев согласился отдать территории Донбасса России.

Кроме того, на своей странице в Facebook женщина распространяла обвинения о якобы выгоде властей от продолжения войны, политических преследованиях и цензуре. Подобные сообщения регулярно подхватывали и тиражировали российские пропагандистские ресурсы.

Судебные экспертизы подтвердили, что эти публикации и выступления содержат признаки деструктивного информационно-психологического воздействия и наносят ущерб национальной безопасности Украины.

Они были направлены на усиление отчаяния среди граждан и создание образа Украины как государства, не заслуживающего дальнейшей военной и финансовой помощи.

Действия подозреваемой квалифицировали по части 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения), а также частям 2 и 3 статьи 436-2 (оправдание вооруженной агрессии России) Уголовного кодекса Украины. Поскольку фигурантка находится за пределами страны, ей объявили подозрение заочно, а силовые структуры принимают меры для привлечения ее к ответственности.