СБУ та ОГП повідомили Мендель про підозру в держзраді

За даними слідства Офісу Генерального прокурора, підозрювана використовувала власну впізнаваність і колишній досвід у сфері державних комунікацій, щоб просувати вигідні Кремлю наративи.

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Заяви Такеру Карлсону та дописи в соцмережах

Правоохоронці встановили, що публічні виступи Мендель були спрямовані на дискредитацію України серед іноземних партнерів та послаблення міжнародної підтримки.

Основою для підозри стали публічні висловлювання фігурантки в іноземних медіа та соціальних мережах.

Зокрема, під час інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону вона стверджувала, що Україна нібито перебуває на межі зникнення, а українська нація деградує. Також лунали тези про тотальну відсутність свободи слова, купу заборон та порівняння сучасної держави з Радянським Союзом.

Мендель, апелюючи до того, що нібито була поінформована в питаннях переговорів, заявляла, мовляв, у 2022 році Київ погодився віддати території Донбасу Росії.

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Крім того, на власній сторінці у Facebook жінка поширювала закиди про нібито вигоду влади від продовження війни, політичні переслідування та цензуру. Подібні меседжі регулярно підхоплювали й тиражували російські пропагандистські ресурси.

Судові експертизи підтвердили, що ці публікації та виступи містять ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу й шкодять національній безпеці України.

Вони були спрямовані на посилення зневіри серед громадян і створення образу України як держави, що не заслуговує на подальшу військову та фінансову допомогу.

Дії підозрюваної кваліфікували за частиною 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), а також частинами 2 та 3 статті 436-2 (виправдовування збройної агресії Росії) Кримінального кодексу України. Оскільки фігурантка перебуває за межами країни, підозру їй оголосили заочно, а силовики проводять заходи для притягнення її до відповідальності.