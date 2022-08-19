"Ее не могло остановить ничего": на фронте погибла военная Юлия Чайка

На войне против россии погибла военная и известная запорожская активистка Юлия Чайка. Свою жизнь за Родину женщина отдала ночью 19 августа.

Об обстоятельствах гибели Юлии не сообщается. Известно, что у нее остался 8-летний сын.

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Юлю не могло остановить ничего. В принципе ничего. Когда Юля считала что-то правильным, она просто делала это, не обращая внимания ни на какие препятствия. Даже сегодня ее не остановили – просто дали ей всю Вселенную. И немного тишины. Юлия Чайка из запорожской ячейки "ДемСокири" погибла сегодня ночью на фронте,

– говорится в сообщении.

В "Демократична сокира" добавили, что военную в Запорожье знали все. Она словно "летала" над городом. У женщины всегда были новые идеи, над которыми она трудилась.

На фейсбук-странице Юлия Чайка написала в графе "о себе" о том, что российским оккупантам – смерть.

"Была вечным двигателем": как в соцсетях вспоминают погибшую

"Ты была "вечным двигателем". 24/7 365 дней в году... Еще одна прекрасная украинка, любящая мать, верная дочь своей Родины, военнослужащая, настоящий воин и борец.... Всегда кажется, что получится дистанцироваться и спокойнее реагировать на гибель знакомых тебе людей. Но это нереально";

"За каждого больно, но это особый случай. Давно были знакомы... Она была крутая. Остался хороший сын... Победа дается нам очень дорого. Она стоит нам лучших. Надеюсь, все это было не зря";

"С каждым днем своих становится все меньше. Легких облак тебе на небе, яркая девушка";

"Я знал ее и очень любил: прекрасную, искреннюю, честную, яркую. Мы редко общались, но всегда поддерживали друг друга. Обменивались книгами. И я так и не прочитал ту, которую подарила мне Юля в последний раз. Мы обменивались опытом, советовались, спорили, сплетничали и точно уважали мнение каждого из нас. Юля, у меня слезы на глазах, эгоистические слезы, потому что мне тебя будет не хватать".

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей Юлии Чайки. Слава Украине! Героям слава!

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