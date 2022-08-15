Погибший был военным пилотом высшего класса. В 2019 году в Воздушных силах ВСУ был признан лучшим летчиком.

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Защищал Украину с первых моментов вторжения

В ВСУ называют его храбрым, верным и отчаянным. Служил в 204-й Севастопольской бригаде тактической авиации имени Александра Покрышкина.

С первых минут полномасштабного вторжения россиян Герой отстаивал родное небо. Участвовал в защите Украины в операциях Объединенных сил. Являлся одним из лучших пилотов истребительной авиации.

Только неделю назад президент Украины наградил офицера орденом "За мужество" ІІІ степени.

Теперь Антону Листопаду присвоили воинское звание "майор" посмертно.

В Воздушных силах ВСУ признали, что это очень горькая потеря для них.

Прощание с Героем Антоном Листопадом / Фото "Галка"

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего Героя.

Погибшие Герои

Украина в боях за свою независимость теряет лучших сыновей и дочерей, защищающих ее от российских захватчиков. В конце июля в боях за Украину погиб иеромонах ПЦУ Пимен (Роман Пеприк), который во второй раз с начала войны с россией стал в ряды защитников Украины и проходил службу в одном из разведывательных батальонов ВСУ.

Одна из еще болезненных потерь – в боях за Украину погиб активист и поэт Глеб Бабич. Он прошел 6 лет войны против российских оккупантов и 5 боевых ротаций. Глеб Бабич был воином, музыкантом и поэтом. Он возглавлял ОО "Республика. Братья по Оружию".

В этой войне за свободу гибнут не только украинцы по крови. В частности, не стало Томаша Валентека. Он боец смешанных единоборств из Польши, погибший в борьбе за свободу Украины.

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