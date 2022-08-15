Загиблий був військовим пілотом найвищого класу. У 2019 році в Повітряних силах ЗСУ його визнали кращим льотчиком.

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Захищав Україну з перших моментів вторгнення

У ЗСУ називають його хоробрим, вірним та відчайдушним. Служив у 204 Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.

Із перших хвилин повномасштабного вторгнення росіян Герой боронив рідне небо. Брав участь у захисті України в операції Об'єднаних сил. Був одним із найкращих пілотів винищувальної авіації.

Лише тиждень тому президент України нагородив офіцера орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Тепер Антону Листопаду присвоїли військове звання "майор" посмертно.

У Повітряних силах ЗСУ визнали, що це дуже гірка втрата для них.

Прощання з Героєм Антоном Листопадом / Фото "Галка"

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого Героя.

Загиблі Герої

Україна в боях за свою незалежність втрачає найкращих синів і дочок, які боронять її від російських загарбників. Наприкінці липня у боях за Україну загинув ієромонах ПЦУ Пимен (Роман Пеприк), який вдруге від початку війни з росією став до лав захисників України та проходив службу в одному з розвідувальних батальйонів ЗСУ.

Одна з ще болючих втрат – у боях за Україну загинув активіст та поет Гліб Бабич. Він пройшов 6 років війни проти російських окупантів та 5 бойових ротацій. Гліб Бабіч був воїном, музикантом та поетом. Він очолював ГО "Республіка. Брати по Зброї".

У цій війні за волю гинуть не лише українці по крові. Зокрема, не стало Томаша Валєнтека. Він боєць змішаних єдиноборств із Польщі, який загинув у боротьбі за свободу України.

Дізнайтесь більше про загиблого Антона Листопада: дивіться відео