"Язык мой – враг мой": инспектор львовской таможни похвасталась образом за 8 тысяч долларов

Главный государственный инспектор отдела складского учета Львовской таможни Юлия Дрыга похвасталась брендовой одеждой, стоимость которой достигает 8 тысяч долларов.

Девушка сама рассказала о стоимости своей одежды в видео известного блогера Николаса Кармы, который спрашивает у прохожих, сколько стоит их образ. Внимание на это обратил журналист Тарас Середич.

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Видео с Юлей было опубликовано в TikTok сегодня, 12 апреля. Правда, через несколько часов после публикации его удалили.

Поводок для собачки от Gucci

Юлия Дрыга радостно рассказала, что ее шляпа от всемирно известного модельера Руслана Багинского и стоит она 18 тысяч гривен.

"Собачку зовут Гучи. Поводок для собачки от Gucci и стоит где-то 200 долларов", – говорит Юлия в видео.

Дрыга показала и сумку от Louis Vuitton за 1500 долларов, и обувь Hermes за 800 долларов. Из аксессуаров у Юлии Дрыги часы Cartier за 5000 долларов.

При этом инспектор рассказала, что у нее нет любимого человека, а на вопрос, где она работает и не постеснялась ответить, что на государственной службе.

"Немножко на себя, немножко на государство", – добавила она.

Юлия Дрыга показала лук за 8 тысяч долларов: видео

За год заработала меньше, чем стоит "лук"

Интересно, что в декларации Юлии Дрыги за 2023 год она заработала около 180 тысяч гривен. Работает девушка в должности главного государственного инспектора отдела складского учета, хранения, оценки изъятого имущества и распоряжения им управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни. Собственно, данные об этом есть на сайте Львовской таможни.



На сегодня Юлия Дрыга еще работала в таможенной службе / Скриншот 24 Канала

Впоследствии стало известно, что Юлию Дрыгу уволили с должности сегодня, 12 апреля. Через час после публикации видеоролика женщина осталась без работы. В сети уже иронично шутят, что Николас Карма увольняет людей.

Сама же Дрыга завила, что на таможне она работает с августа 2023-го года и не успела еще адаптироваться к работе. А о Cartier говорит, что это копия, а сумка Louis Vuitton – старая коллекция.