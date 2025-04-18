Стала жертвой циничного удара россиян: в Сумах похоронили 31-летнюю Юлию Елшанскую

Россия в Вербное воскресенье, 13 апреля, цинично обстреляла центр Сум баллистикой. В результате этого удара российской армии погибли по меньшей мере 36 человек.

Одной из жертв российской агрессии стала 31-летняя Юлия Елшанская. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Сумы".

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Что известно о Юлии Елшанской

Юлия Елшанская работала в кафе на Театральной. В день циничного российского удара по центру Сум она побежала помогать раненым после первого взрыва.

Мы с Юлей учились вместе в университете. Знакомы 14 лет. Это был очень близкий мне человек. Вечная память тебе, Юлечка. Мне будет тебя очень не хватать,

– говорит подруга погибшей Алина Булатова.

В Сумах попрощались с Юлией Елшанской / Фото Виталий Кохан / "Общественное Сумы"

Она добавляет, что у Юлии остался муж и двое детей. Сегодня, 18 апреля, в Сумах состоялась церемония прощания с погибшей.

Отметим, что в результате российского удара по Сумах погибли 36 человек, среди них 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Кроме этого, по меньшей мере 125 человек пострадали, среди них – 18 детей.