Стала жертвой циничного удара россиян: в Сумах похоронили 31-летнюю Юлию Елшанскую
- Россия обстреляла центр Сум 13 апреля, погибли по меньшей мере 36 человек, среди них Юлия Елшанская.
- В Сумах состоялась церемония прощания с Юлией, у нее остался муж и двое детей.
Россия в Вербное воскресенье, 13 апреля, цинично обстреляла центр Сум баллистикой. В результате этого удара российской армии погибли по меньшей мере 36 человек.
Одной из жертв российской агрессии стала 31-летняя Юлия Елшанская. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Сумы".
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Что известно о Юлии Елшанской
Юлия Елшанская работала в кафе на Театральной. В день циничного российского удара по центру Сум она побежала помогать раненым после первого взрыва.
Мы с Юлей учились вместе в университете. Знакомы 14 лет. Это был очень близкий мне человек. Вечная память тебе, Юлечка. Мне будет тебя очень не хватать,
– говорит подруга погибшей Алина Булатова.
Она добавляет, что у Юлии остался муж и двое детей. Сегодня, 18 апреля, в Сумах состоялась церемония прощания с погибшей.
Отметим, что в результате российского удара по Сумах погибли 36 человек, среди них 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Кроме этого, по меньшей мере 125 человек пострадали, среди них – 18 детей.