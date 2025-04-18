Однією з жертв російської агресії стала 31-річна Юлія Єлшанська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми".
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Що відомо про Юлію Єлшанську
Юлія Єлшанська працювала в кав'ярні на Театральній. У день цинічного російського удару по центру Сум вона побігла допомагати пораненим після першого вибуху.
Ми з Юлею навчались разом в університеті. Знайомі 14 років. Це була дуже близька мені людина. Вічна памʼять тобі, Юлечко. Мені буде тебе дуже не вистачати,
– каже подруга загиблої Аліна Булатова.
У Сумах попрощалися з Юлією Єлшанською / Фото Віталій Кохан / "Суспільне Суми"
Вона додає, що в Юлії залишився чоловік та двоє дітей. Сьогодні, 18 квітня, у Сумах відбулася церемонія прощання із загиблою.
Зазначимо, що внаслідок російського удару по Сумах загинули 36 осіб, з-поміж них 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Окрім цього, щонайменше 125 людей постраждали, серед них – 18 дітей.