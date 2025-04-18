Невдовзі стало відомо, що через російський удар пошкоджене виробництво пасок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Мельника, голову Сумської РВА.

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У Сумах "Шахеди" вдарили по виробництву пасок

Близько 5 години ранку виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив про 3 влучання БпЛА типу "Шахед" по промисловому об'єкту.

За інформацією голови Сумської РДА Михайла Мельника, ворог завдав удару БпЛА типу "Шахед" по кондитерському цеху в місті Суми.

Пошкоджене виробництво пасок,

– повідомив він.

Мельник також повідомив, що загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою.

Російські дрони вдарили по виробництву пасок в Сумах / Фото Михайла Мельника

Нагадаємо, що Росія вранці 18 квітня вдарила балістикою по Харкову, внаслідок чого відомо про жертву та постраждалих. Також зафіксовано руйнування.

За попередньою інформацією від міського голови, удари по Харкову завдали балістичними ракетами з касетним начинням. Як пояснює Ігор Терехов, саме у зв'язку з цим площі ураження внаслідок атаки на місто дуже великі.