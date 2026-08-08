Женщина возвращалась домой после первой рабочей смены после больничного, где ее ждала маленькая дочь Полина. Об этом сообщили в Носовской Раде.

Что известно о гибели Юлии Коновал в Киевской области?

Трагедия произошла, когда женщина вместе с другими пассажирами находилась на перроне. Вражеский снаряд попал в станцию "Квитнева", взяв жизнь Юлии и причинив невосполнимое горе ее семье.

Знакомые и родные вспоминают Юлию как чрезвычайно талантливую парикмахершу и настоящую мастерицу. Она посвятила этому делу много лет, даря клиентам красоту и положительные эмоции. В Носовском горсовете отметили, что женщину уважали не только за высокий профессионализм.

Ее ценили не только за профессионализм, известный далеко за пределами общины, но и за искренность, доброту, отзывчивость и готовность всегда поддержать. Для родных она была любящей дочерью, заботливой мамой, для друзей и коллег – надежным человеком, который всегда встречал с улыбкой,

– рассказали в местной администрации.



Юлия Коновал погибла в результате вражеской атаки на станцию "Квитнева" в Киевской области / Фото из фейсбука Владимира Игнатченко

Около трех месяцев назад женщина сменила место работы и устроилась на склад в селе Квитневое, что в Броварском районе. Роковая ночь стала для нее первым выходом на смену после перенесенного больничного. Она очень спешила домой, где ее с нетерпением ждала дочь, однако российский террор не дал этим планам осуществиться.

Вместе с другими пассажирами Юлия отправилась в свой последний путь. Ее жизнь прямо на перроне железнодорожной станции, как и жизни других невинных людей, оборвала российская ракета. В глубокой скорби остались мама, дочь, брат, сестра, родные, друзья, коллеги и все, кто знал и любил Юлию,

– говорится в официальном сообщении.

"24 Канал" выражает искренние соболезнования родным и близким Юлии Коновал в связи с ее трагической гибелью на станции "Квитнева" в результате российского обстрела. Вечная память.

Напомним, что во время атаки 5 августа российские войска применили баллистическое вооружение для нанесения ударов по Киевской области. Взрывы раздавались в районе Киева, Броваров и Белой Церкви. Тогда в результате вражеских действий в столичном регионе пострадали десятки людей, а 17 человек стали жертвами атаки.

На станции "Квитнева" в Киевской области обнаружили тела 8 погибших. Это были пассажиры, которые ждали поезд.