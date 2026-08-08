Жінка поверталася додому після першої робочої зміни після лікарняного, де на неї чекала маленька донька Поліна. Про це повідомили в Носівській міській раді.

Що відомо про загибель Юлії Коновал у Київській області?

Трагедія сталася, коли жінка разом з іншими пасажирами перебувала на пероні. Ворожа балістика вдарила по станції "Квітнева", забравши життя Юлії та завдавши непоправного горя її родині.

Знайомі та рідні згадують Юлію як надзвичайно талановиту перукарку та справжню майстриню. Вона присвятила цій справі багато років, даруючи клієнтам красу та позитивні емоції. У Носівській міськраді зазначили, що жінку поважали не лише за високий професіоналізм.

Її цінували не тільки за професіоналізм, відомий далеко за межами громади, а й за щирість, доброту, чуйність і готовність завжди підтримати. Для рідних вона була люблячою донькою, турботливою мамою, для друзів і колег – надійною людиною, яка завжди зустрічала усмішкою,

– розповіли в місцевій адміністрації.



Юлія Коновал загинула від ворожої атаки по станції "Квітнева" у Київській області / Фото з фейсбуку Володимира Ігнатченка

Близько трьох місяців тому жінка змінила місце роботи та влаштувалася на склад у селі Квітневе, що в Броварському районі. Фатальна ніч стала для неї першим виходом на зміну після перенесеного лікарняного. Вона дуже поспішала додому, де її з нетерпінням чекала донька, проте російський терор не дав цим планам здійснитися.

Разом з іншими пасажирами Юлія вирушила у свою останню дорогу. Її життя прямо на пероні залізничної станції, як і життя інших невинних людей, обірвала російська ракета. У глибокій скорботі залишилися мама, донечка, брат, сестра, рідні, друзі, колеги та всі, хто знав і любив Юлію,

– йдеться в офіційному повідомленні.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юлії Коновал через її трагічну загибель на станції "Квітнева" внаслідок російського обстрілу. Вічна пам'ять.

Нагадаємо, що під час атаки 5 серпня російські війська застосували балістичне озброєння для ударів по Київщині. Вибухи лунали в районі Києва, Броварів та Білої Церкви. Тоді внаслідок ворожих дій у столичному регіоні постраждали десятки людей, а 17 осіб стали жертвами атаки.

На станції "Квітнева" у Київській області виявили тіла 8-х загиблих. Це були пасажири, які очікували поїзд.