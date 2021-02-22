Жена российского оппозиционера Юлия Навальная вернулась из Германии в Россию. Произошло это вечером 22 февраля.

Юлия Навальная вернулась в Москву рейсом из Франкфурта. Вылетала она в Германию 10 февраля. Цель ее поездки – неизвестна.

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Подробнее о возвращении Юлии Навальной

В аэропорту ее встретили журналисты. Но на их вопросы она отказалась отвечать.

В итоге жена Алексея Навального так и не сказала, почему летала в Германию. Также обнародовала последние подробности о состоянии ее мужа.

Юлия Навальная вернулась в Москву: смотрите видео

Информацию о возвращении Юлии уже подтвердил официальный телеграм-канал Алексея Навального.

Что этому предшествовало

Ранее Юлию Навальную дважды задерживали российские силовики. Она принимала участие в протестах в поддержку ее мужа. Самого же Алексея Навального в начале февраля приговорили к 3,5 года заключения. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев, ведь часть срока уже пробыл под домашним арестом.

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Кроме того, она уже была в этом году в Германии. Там ее муж проходил лечение. И по возвращению обоих в Москву Алексея Навального задержали прямо в аэропорту и отправили в СИЗО.

Через некоторое время после этих событий Юлия сообщила в инстаграме, что за ней следят полицейские. Она опубликовала фотографию автомобиля, который, по ее словам, уже сутки стоял возле ее дома.