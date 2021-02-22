Дружина російського опозиціонера Юлія Навальна повернулася з Німеччини до Росії. Сталося це надвечір 22 лютого.

Юлія Навальна прилетіла до Москви рейсом із Франкфурта. Вилітала вона до Німеччини 10 лютого. Мета її поїздки – невідома.

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Докладніше про повернення Юлії Навальної

На летовищі її зустріли журналісти. Але на їхні питання вона відмовилася відповідати.

У підсумку дружина Олексія Навального так і не сказала, чому літала до Німеччини. Також не оприлюднила останні подробиці щодо стану її чоловіка.

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Інформацію про повернення Юлії вже підтвердив офіційний телеграм-канал Олексія Навального.

Що цьому передувало

Раніше Юлію Навальну двічі затримували російські силовики. Вона брала участь у протестах на підтримку її чоловіка. Самого ж Олексія Навального на початку лютого засудили на 3,5 роки ув’язнення. У колонії він пробуде 2 роки 8 місяців, адже частину терміну вже пробув під домашнім арештом.

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Крім того, вона вже була цього року в Німеччині. Там її чоловік проходив лікування. І після повернення обох до Москви Олексія Навального затримали прямо в аеропорту та відправили в СІЗО.

За деякий час після цих подій Юлія повідомила в інстаграмі, що за нею стежать поліцейські. Вона опублікувала фотографію автомобіля, який, за її словами, вже добу стояв біля її будинку.