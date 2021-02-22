Юлія Навальна повернулася з Німеччини до Росії: відео
Дружина російського опозиціонера Юлія Навальна повернулася з Німеччини до Росії. Сталося це надвечір 22 лютого.
Джерело:телеграм-канал "112"
Юлія Навальна прилетіла до Москви рейсом із Франкфурта. Вилітала вона до Німеччини 10 лютого. Мета її поїздки – невідома.
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Докладніше про повернення Юлії Навальної
На летовищі її зустріли журналісти. Але на їхні питання вона відмовилася відповідати.
У підсумку дружина Олексія Навального так і не сказала, чому літала до Німеччини. Також не оприлюднила останні подробиці щодо стану її чоловіка.
Юлія Навальна повернулася до Москви: дивіться відео
Інформацію про повернення Юлії вже підтвердив офіційний телеграм-канал Олексія Навального.
Що цьому передувало
Раніше Юлію Навальну двічі затримували російські силовики. Вона брала участь у протестах на підтримку її чоловіка. Самого ж Олексія Навального на початку лютого засудили на 3,5 роки ув’язнення. У колонії він пробуде 2 роки 8 місяців, адже частину терміну вже пробув під домашнім арештом.
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Крім того, вона вже була цього року в Німеччині. Там її чоловік проходив лікування. І після повернення обох до Москви Олексія Навального затримали прямо в аеропорту та відправили в СІЗО.
За деякий час після цих подій Юлія повідомила в інстаграмі, що за нею стежать поліцейські. Вона опублікувала фотографію автомобіля, який, за її словами, вже добу стояв біля її будинку.
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