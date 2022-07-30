Юлия Паевская рассказала, благодаря чему смогла пережить российский плен

россияне в марте захватили в плен парамедика Юлию Паевскую, находившуюся в окруженном Мариуполе. Спасти ее удалось 17 июня.

Об этом для 24 канала рассказала украинская парамедик и волонтер Юлия Паевская "Тайра". Она отметила, что одной из черт ее характера является надежда на лучшее.

К теме "Тайра", освобожденная из российского плена, крестилась в храме ПЦУ

"Мне всегда интересно посмотреть, что будет дальше, несмотря на то, что физически и психологически тяжело. Это такая устойчивость, возможно, потому, что я всю жизнь занимаюсь спортом. Я знаю, что надо просто пересилить себя и смотреть дальше", – сказала "Тайра".

Не верить врагу

По словам парамедика, чтобы выжить, надо терпеть, заниматься собой. Ей помогали медитация и физические упражнения. Кроме того, не стоит верить тому, что говорят враги.

Я знала, что они врут, а Украина победит,

– подчеркнула Паевская.

Условия, в которых находилась "Тайра"

Волонтер рассказала, что российские оккупанты схватили ее, когда она эвакуировала людей из Мариуполя. Захватчики привезли волонтера во временно оккупированный украинский Донецк. Юлия подтвердила, что ее пытали.

"Это было очень страшно. И очень тяжело", – отметила она.

оккупанты снимали Паевскую в пропагандистских видео. Уверяли, что не издеваются над пленницей, однако на видео можно было разглядеть синяки на теле женщины. Парамедик рассказала, что россияне заставляли петь украинцев свой гимн. Пленники должны были делать это минимум трижды в день, а иногда даже до 20 раз

Портрет путина висел в камере в каждой камере. Они проверяют: если гимн не выучен – бьют. Я после контузии тот гимн не смогла выучить, поэтому меня избили,

– вспомнила Паевская.

По ее словам, женщин содержали в ужасающих условиях – в камере 3 метра на 6 находились 22 человека. Они жили так несколько месяцев. Люди не имели доступа к информации. Паевская отметила, что многие женщины не были связаны с войском. Они просто работали делопроизводителями или поварами.

Обратите внимание – "Тайра" о спасении из плена оккупантов: смотрите видео



