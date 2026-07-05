Об этом она рассказала на своей странице в фейсбуке 4 июля.

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Что известно о ДТП с участием Павлюк?

По словам депутата, удар грузовика сзади принял на себя микроавтобус, который задействовали для встречи украинских военных, вернувшихся из плена.

Больше с нами нет нашего буса, который встречал всех наших Героев. Сегодня и он – Герой. Принял на себя удар 45-тонной фуры, которая догнала нас сзади,

– написала женщина.

Павлюк выразила благодарность всем, кто находился рядом в момент ДТП, и призвала беречь себя, назвав спасенные жизни "вторым шансом".

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, в частности, устанавливают личность и роль виновника происшествия.

Кто такая Юлия Павлюк?

Юлия Валерьевна Павлюк (в девичестве Приймак) родилась 15 декабря 1984 года в Киеве и в последние годы занимается общественной и политической деятельностью в Виннице.

Она возглавляет Центральный региональный центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, является депутатом Винницкого городского совета, советником председателя Винницкого областного совета, а также соучредителем благотворительного фонда "Стратегия возрождения Украины".