Рада назначила Юлию Свириденко на пост первого вице-премьера – министра экономики
Источник:24 канал
Верховная Рада на заседании 4 ноября назначила Юлию Свириденко на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики. Соответствующее решение поддержали 256 нардепов.
Юлия Свириденко заменит на посту Алексея Любченко, которого Верховная Рада 3 ноября отправила в отставку.
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Свириденко, выступая с трибуны Верховной Рады, обозначила проблемы и назвала действия, которые могли бы улучшить экономическую ситуацию в Украине.
Мы должны стать более гибкими, отойти от советских стандартов и сформировать устойчивые институты, которые смогут поддержать бизнес в период пандемии,
– подчеркнула министр.
Она назвала 5 кластеров, которые будут стимулировать создание рабочих мест и имеют целью пересмотр подхода к госфинансированию. Свириденко убеждена, что государство должно осуществлять продуманные инвестиции, учитывая эффект для экономики.
Ключевыми экономическими кластерами являются:
- машиностроение;
- энергетика;
- IT-отрасль;
- сельское хозяйство;
- строительство.
Свириденко обратила свое внимание на тему, которая чрезвычайно волнует украинцев – тарифы. Она пообещала, что в следующем году люди в Украине будут платить меньше за электроэнергию. Этого удастся достичь путем термомодернизации.
Наша задача – сделать так, чтобы перечисленные проекты были не для отчетности, а для ощутимых изменений. Я за это готова нести ответственность,
– подытожила Свириденко.
Что известно о Юлии Свириденко
Источник: Википедия
- Родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове.
- В 2008 году получила магистерскую степень по специальности менеджмент антимонопольной деятельности в киевском торгово-экономическом университете.
- В этом же году начала работать экономистом по финансовой работе в украинско-андоррском предприятии "АМП".
- Свириденко является сертифицированным специалистом по оценке недвижимости и оборудования и по оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
- В 2011 году Юлия Свириденко возглавила постоянное представительство Чернигова в городе Уси (Китай). Находясь в должности, способствовала привлечению инвестиций в родной город и область. Одним из результатов такой работы является предприятие "Эко-Втор", после запуска работы которого работала в должности заместителя директора по вопросам внешнеэкономической деятельности.
- В мае 2015 года Свириденко стала советницей председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича. В августе того же года возглавила Департамент экономического развития области.
- Окончила программы обучения менеджеров в Германии и роста частного сектора в Швеции.
- В марте 2018 года получила должность заместителя председателя Черниговской ОГА. С июля по ноябрь того же года исполняла обязанности председателя.
- В 2019 году была директором ООО "Сидко Украина".
- В конце 2019 года избрана председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
- Юлия Свириденко до 2021 года была членом Трехсторонней контактной группы и представительницей в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.
- С 22 декабря 2020 года работала в должности заместителя председателя Офиса Президента Украины.