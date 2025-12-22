Свириденко ответила, когда будет назначен новый министр энергетики

Юлия Свириденко высказалась относительно назначения нового министра энергетики. Премьер-министр Украины выразила надежду, что это удастся сделать в ближайшие недели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Юлии Свириденко во время встречи по случаю Дня работников дипломатической службы, которые цитирует "РБК-Украина".

Что сказала Свириденко о назначении нового министра энергетики?

Юлия Свириденко отметила, что сама бы хотела, чтобы новый глава Минэнерго был назначен. Потому что пока за энергетику приходится отвечать непосредственно Кабинету Министров.

Но у нас была договоренность и разговор вместе с парламентским корпусом, что это будет совместное решение, будет обсуждение крупнейшей фракции, которые дадут нам кандидатов. И мы вместе с Кабинетом Министров обсудим этих кандидатов,

– сказала премьер-министр.

Она также выразила надежду, что в ближайшие недели министры энергетики и юстиции будут назначены.

"Потому, что это чрезвычайно важно, иметь министра энергетики в отопительный сезон. Я думаю, что вы это понимаете", – резюмировала Свириденко.

Почему уволили предыдущего министра энергетики?