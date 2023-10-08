Теперь не нужны костыли: легендарную парамедикиню "Тайру" прооперировали

Украинскую парамедикиню Юлию Паевскую прооперировали в Германии. Она перенесла успешную операцию на хребте.

Ее провели сразу после проведения Invictus Games (Игр Непокоренных). В настоящее время парамедикиня уже вернулась в Киев.

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После операции сразу на форум

Парамедикиня "Тайра" рассказала, что ей пришлось задержаться в Германии, поскольку ей делали операцию на позвоночнике. По ее словам, все прошло успешно и костыли больше нужны. Впрочем, какое-то время существуют определенные ограничения.

Все прошло успешно и теперь мне точно не нужны костыли. Хотя еще три месяца существуют достаточно жесткие ограничения в движениях и образе жизни. На реабилитацию времени, как всегда, нет, и в Киев я добралась через "Варшавский форум",

– поделилась парамедикиня.

Юлия Паевская сообщила, что на форуме особое внимание дипломатов и должностных лиц привлекала к ситуации с пленными. Возвращение пленников из русского плена – один из важнейших вопросов. В частности, "Тайра" акцентировала внимание на возвращении медиков.

"Тайра" добыла в борьбе серебро на Играх Непокоренных

Юлия "Тайра" Паевская получила серебро на Играх Непокоренных-2023, проходивших в Дюссельдорфе Она заняла второе место в заплыве на 50-метровой дистанции в вольном стиле среди женщин в категории ISD.

Украинскую Героиню наградили лично принц Гарри вместе с Меганом Марклом. К слову, принц Гарри на Играх Непокоренных-2023 уделил особое внимание украинской команде. Он также заявил, что увлекается "Тайрой".

"Хочу воспользоваться возможностью отметить сборную Украины и, в частности, одного особого человека – "Тайру". Думаю, я никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем вы. Вы воплощаете настоящий дух Украины и Непокоренных", – говорил Гарри.

К слову, Юлия "Тайра" Паевская должна участвовать в Играх Непокоренных еще в 2022 году. Однако парамедикиня попала в русский плен. Присоединиться к соревнованиям она смогла только в этом году.