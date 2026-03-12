"Пропало все": новая прическа Тимошенко вызвала шквал обсуждения в сети

Руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова оказалась в центре внимания. На этот раз причиной стала неожиданная смена имиджа политика и ее отказ от фирменной прически с косой.

Сейчас новый образ Тимошенко активно обсуждают пользователи в сети. Самые интересные реакции собрал 24 Канал.

Как выглядела Юлия Тимошенко с новой прической?

Юлия Владимировна на пленарное заседание Верховной Рады 11 марта пришла с туго собранным пучком, похожим на ретро-прическу под названием Бабетта. Это впервые за долгое время политик отказалась от своего привычного имиджа с заплетенной косой.



Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде с новой прической / Скриншот из трансляции пленарного заседания ВР

Реакция сети не заставила себя долго ждать. Пользователи бурно обсуждали изменения в стиле руководительницы "Батькивщины", некоторые бросал мемы и шутки, а другие отмечали, что на свои годы политик имеет прекрасный вид.

Вспомнили Тимошенко и коррупционный скандал, который разгорелся в январе этого года. В частности пользователи ссылались на слова бизнесмена Игоря Коломойского о "каких-то 4 жалкие пачки" денег, которые обнаружили у политика.

Что писали пользователи в сети относительно новой прически Тимошенко / Скриншоты из соцсети Threads

В сети Юлию Владимировну также сравнивали с героиней фильма "Бабетта идет на войну" 1959 года, в котором сыграла покойная французская актриса Брижит Бардо.



Юлию Тимошенко сравнили с героиней фильма "Бабетта идет на войну" / Скриншот из соцсети Threads

Стоит отметить, что Юлия Тимошенко уже появлялась на публике с похожей прической, но в 2025 году. Впервые политик сделала похожую Бабетту еще в 2014 году.



Юлия Тимошенко впервые вышла с Бабеттой в 2014 году / Фото из фейсбука политика

В целом руководительница "Батькивщины" время от времени пытается менять свою фирменную косу на другие прически. То появляется с распущенными волосами, то соберет их в хвостик, но ничто пока не смогло посоревноваться с "косой-короной" или "косой-бубликом".

