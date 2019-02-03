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      Юлия Тимошенко уже видит себя президентом, – Бердинских о соцопросах

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Результаты двух соцопросов в Украине показали, что в лидеры выбился шоумен Владимир Зеленский. Одно проводила группа Рейтинг, другое – КМИС, Социс и Центр Разумкова.

      Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" сказала Кристина Бердинских.

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      По ее словам, согласно первому опросу, после Зеленского идет Тимошенко, а согласно второму – Порошенко. Это говорит о том, что в этой президентской кампании не имеет единоличного лидера.

      Хуже всего эту новость восприняла Юлия Тимошенко, которая уже видит себя президентом и думает, что препятствий на ее пути больше не существует. Хотя ее антирейтинг никуда не исчез и именно за голоса тех, кто против Тимошенко,  соревнуется президент,

      – отметила журналистка.

      "Однако есть и те, кто против всех и вот они и есть электоральное поле Зеленского. Как видим, сейчас идет ожесточенная борьба между этими тремя кандидатами и тенденции могут меняться. Это будет зависеть от проведения кампании и от того, определились ли украинцы наконец со своим выбором. На данном этапе есть три наиболее реалистичные варианты, кто выйдет во второй тур. Это могут быть Зеленский и Тимошенко. Тимошенко и Порошенко. Порошенко и Зеленский", – добавила Бердинских.

      "Владимир Зеленский, несмотря на то, что он проводит свою кампанию онлайн и записывает блоги, до сих пор не дал понять, как он сможет работать на посту президента, его взгляды, ценности и приоритеты в развитии страны. Похоже, узнать это, избиратели смогут только после выборов", – подчеркнула журналистка.

      Видео полного выпуска блога Кристина Бердинских "Политическая кухня" за 3 февраля:

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Видеоблоги Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко
      Источник: 24 канал
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