Юлія Тимошенко вже бачить себе президентом, – Бердинських про соцопитування

Результати двох соцопитувань в Україні показали, що у лідери вибився шоумен Володимир Зеленський. Одне проводила група Рейтинг, інше – КМІС, Социс і Центр Разумкова.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" сказала Крістіна Бердинських.

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За її словами, згідно першого опитування, після Зеленського йде Тимошенко, а згідно другого – Порошенко. Це говорить про те, що у цій президентській кампанії не має одноосібного лідера.

Найгірше цю новину сприйняла Юлія Тимошенко, яка вже бачить себе президентом і думає, що перешкод на її шляху більше не існує. Хоча її антирейтинг нікуди не зник і саме за голоси тих, хто проти Тимошенко, змагається президент,

– зазначила журналістка.

"Проте є і ті, хто проти всіх і ось вони і є електоральне поле Зеленського. Як бачимо, зараз точиться запекла боротьба між цими трьома кандидатами і тенденції можуть змінюватися. Це залежитиме від проведення кампанії і від того, чи визначилися українці нарешті зі своїм вибором. На даному етапі є три найбільш реалістичні варіанти, хто вийде до другого туру. Це можуть бути Зеленський і Тимошенко. Тимошенко і Порошенко. Порошенко і Зеленський", – додала Бердинських.

"Володимир Зеленський, незважаючи на те, що він проводить свою кампанію онлайн і записує блоги, досі не дав зрозуміти, як він зможе працювати на посаді президента, які його погляди, цінності і пріоритети у розвитку країни. Схоже, дізнатися про це, виборці зможуть тільки після виборів", – наголосила журналістка.

Відео повного випуску блогу Крістіна Бердинських "Політична кухня" за 3 лютого: