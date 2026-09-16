Мендель опубликовала в соцсетях видео разговора с сотрудниками Европарламента, которые сообщили ей о полученной инструкции о запрете входа непосредственно перед началом мероприятия.

Что говорит политик о запрете?

Сама бывшая пресс-секретарь назвала решение об отказе в допуске "странной самоцензурой" европейских парламентариев и заверила, что в подготовленном ею тексте нет антиукраинских тезисов.

Несмотря на физическую блокировку входа, она заявила о намерении выступить перед участниками мероприятия в формате видеосвязи.

Организатором мероприятия выступила немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии", представители которой систематически выступают против оказания военной и финансовой помощи Украине.

Учреждение подчеркнуло, что данное событие не имело статуса официального мероприятия Европейского парламента.

Скандальное интервью и санкции СНБО

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против Мендель за распространение российской дезинформации и пропаганды.

Этому предшествовало майское интервью бывшей пресс-секретарши американскому блогеру Такеру Карлсону, в ходе которого она обвинила руководство Украины в отказе от стамбульских договоренностей и высказала ряд обвинений в адрес главы государства.

В Офисе президента эти обвинения категорически отвергли, отметив, что Мендель не имела никакого отношения к принятию государственных решений.