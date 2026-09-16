Мендель оприлюднила у соцмережах відео розмови зі співробітниками Європарламенту, які повідомили їй про отриману інструкцію щодо заборони входу безпосередньо перед початком події.

Що каже політикиня про заборону?

Сама колишня речниця назвала рішення про відмову у допуску "дивною самоцензурою" європейських парламентарів та запевнила, що в її підготовленому тексті немає антиукраїнських тез.

Попри фізичне блокування входу, вона заявила про намір виступити перед учасниками події у форматі відеозв'язку.

Організатором заходу виступила німецька ультраправа партія Alternative für Deutschland, представники якої системно виступають проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Установа наголосила, що ця подія не мала статусу офіційного заходу Європейського парламенту.

Скандальне інтерв'ю та санкції РНБО

Нагадаємо, 13 вересня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти Мендель за поширення російської дезінформації та пропаганди.

Передувало цьому травневе інтерв'ю колишньої речниці американському блогеру Такеру Карлсону, під час якого вона звинуватила керівництво України у відмові від стамбульських домовленостей та виголосила низку звинувачень на адресу глави держави.

В Офісі президента ці закиди категорично відкинули, зазначивши, що Мендель не мала жодного стосунку до ухвалення державних рішень.