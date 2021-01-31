Жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию 31 января задержали в Москве на протесте. Ее отвезли в отделение полиции. Через несколько часов женщину отпустили домой, но с определенным условием.

Источник: телеграм-канал "МБХ медиа"

Навальная находилась в московском отделении полиции "Щербинский".

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Адвокат Юлии Светлана Давыдова рассказала, что жену Навального отпустили под обязательство явиться на заседании суда. Оно состоится в понедельник, 1 февраля.

Навальной инкриминируют административное нарушение за "несанкционированное проведение демонстраций".



Отъезд Навальной с полицейского участка / Фото "МБХ медиа"

Что известно о задержании Навальной

► Юлию задержали в Москве сразу через несколько минут после того, как она вышла на протест.

► Силовики не показали своих документов, как это предусмотрено законом, и не объяснили причину задержания.

► Жену оппозиционера посадили в автозак и увезли в отделение полиции.

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