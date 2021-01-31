Юлию Навальную отпустили из отделения полиции Москвы: детали
Жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию 31 января задержали в Москве на протесте. Ее отвезли в отделение полиции. Через несколько часов женщину отпустили домой, но с определенным условием.
Источник: телеграм-канал "МБХ медиа"
Навальная находилась в московском отделении полиции "Щербинский".
Важно Количество задержанных на протестах в России резко растет: уже более 4 тысяч
Адвокат Юлии Светлана Давыдова рассказала, что жену Навального отпустили под обязательство явиться на заседании суда. Оно состоится в понедельник, 1 февраля.
Навальной инкриминируют административное нарушение за "несанкционированное проведение демонстраций".
Отъезд Навальной с полицейского участка / Фото "МБХ медиа"
Что известно о задержании Навальной
► Юлию задержали в Москве сразу через несколько минут после того, как она вышла на протест.
► Силовики не показали своих документов, как это предусмотрено законом, и не объяснили причину задержания.
► Жену оппозиционера посадили в автозак и увезли в отделение полиции.
Протесты в России: главное
- 31 января в российских городах возобновились протесты из-за ареста Алексея Навального.
- Демонстрантов массово задерживали силовики. В Москве отводили в автозаки всех, кто находился на улице по три.
- Всего в ходе протестов задержали более 4 тысяч человек.
- Силовики использовали к участникам акций дубинки, слезоточивый газ и даже табельное оружие.
- В Уфе правоохранители тянули пенсионерку по снегу в автозак, а в Ростове-на-Дону 10 силовиков набросились на одного человека и начали бить его палками.
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