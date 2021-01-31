Юлію Навальну відпустили із відділення поліції Москви: деталі
Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію 31 січня затримали у Москві на протесті. Її відвезли у відділення поліції. Через кілька годин жінку відпустили додому, однак з певною умовою.
Джерело: телеграм-канал "МБХ медиа"
Навальна перебувала у московському відділенні поліції "Щербинский".
Важливо Кількість затриманих на протестах у Росії різко росте: вже понад 4 тисячі
Адвокатка Юлії Світлана Давидова розповіла, що дружину Навального відпустили під зобов'язання з'явитися на засіданні суду. Воно відбудеться у понеділок, 1 лютого.
Навальній інкримінують адміністративне порушення за "несанкціоноване проведення демонстрацій".
Від'їзд Навальної із поліцейського відділку / Фото "МБХ медиа"
Що відомо про затримання Навальної
►Юлію затримали у Москві одразу за кілька хвилин після того, як вона вийшла на протест.
►Силовики не показали своїх документів, як це передбачено законом, і не пояснили причину затримання.
►Дружину опозиціонера посадили у автозак та відвезли у відділення поліції.
Протести у Росії: головне
- 31 січня у російських містах поновилися протести через арешт Олексія Навального.
- Демонстрантів масово затримували силовики. У Москві відводили у автозаки всіх, хто перебував на вулиці по троє.
- Загалом під час протестів затримали понад 4 тисячі людей.
- Силовики використовували до учасників акцій кийки, сльозогінний газ і навіть табельну зброю.
- В Уфі правоохоронці тягли пенсіонерку по снігу до автозаку, а в Ростові-на-Дону 10 силовиків накинулися на одного чоловіка і почали бити його кийками.
- Більше про ситуацію у Росії – читайте тут.
Поділитися новиною