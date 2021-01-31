Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію 31 січня затримали у Москві на протесті. Її відвезли у відділення поліції. Через кілька годин жінку відпустили додому, однак з певною умовою.

Джерело: телеграм-канал "МБХ медиа"

Навальна перебувала у московському відділенні поліції "Щербинский".

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Адвокатка Юлії Світлана Давидова розповіла, що дружину Навального відпустили під зобов'язання з'явитися на засіданні суду. Воно відбудеться у понеділок, 1 лютого.

Навальній інкримінують адміністративне порушення за "несанкціоноване проведення демонстрацій".



Від'їзд Навальної із поліцейського відділку / Фото "МБХ медиа"

Що відомо про затримання Навальної

►Юлію затримали у Москві одразу за кілька хвилин після того, як вона вийшла на протест.

►Силовики не показали своїх документів, як це передбачено законом, і не пояснили причину затримання.

►Дружину опозиціонера посадили у автозак та відвезли у відділення поліції.

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