В Эстонии новый президент: Юлле Мадизе принесла присягу

12 октября Юлле Мадизе принесла присягу и официально вступила в должность президента Эстонии. В ходе тайного голосования в парламенте ее кандидатуру поддержал 71 депутат.

Об этом сообщает ERR.

Что известно о Юлле Мадизе

51-летняя Юлле Мадизе родилась и получила образование в Тарту. Она является юристом и ученым в области права.

Ранее работала в Министерстве юстиции, Конституционной комиссии Рийгикогу, Государственном контроле (в должности главного аудитора) и в качестве советника президента по правовым вопросам. С 2015 года она занимает должность канцлера юстиции. В конце 2021 года она была переназначена на эту должность на второй срок.

Юлле Мадизе замужем за Лаури Мадизе, который работает судьей Суда Европейского Союза в Люксембурге. У супругов нет детей. Отец Юлле Мадизе – Тыну Антон, бывший политик и судья Верховного суда.

Кандидатуру Мадизе на пост президента выдвинули 75 депутатов Рийгикогу. Соответствующие документы в Республиканскую избирательную комиссию подали представители Партии реформ, партий "Ээсти 200" и "Исамаа", социал-демократы, а также депутаты, не входящие ни в одну парламентскую фракцию.

В результате тайного голосования Рийгикогу избрал Мадизе президентом, отдав за нее 71 голос.

Напомним, что Эстония продолжает выражать поддержку Украине. В частности, страна призвала помочь Украине уничтожить российские НПЗ в ответ на нефтяное соглашение Трампа.