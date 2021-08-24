Юная украинка исполнила песню "Украина" на параде ко Дню Независимости: чувственное видео

24 августа 2021 , 14:27
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В Киеве по случаю 30-летия Независимости Украины состоялся военный парад. На нем выступила совсем юная украинка, исполнившая песню "Украина" Тараса Петриненко.

Чувственное выступление девочки в центре столицы на параде по случаю Дня Независимости растрогало всех присутствующих.

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Выступление девочки на параде в Киеве

Юная украинка исполнила легендарный хит Тараса Петриненко "Украина". Девочка стояла в центре огромного сине-желтого цветка, украшенного трезубцами, – символа 30-летия Независимости Украины.

Цветок двигался по Крещатику, а пение раздавалось по всему центру Киева. Душевное исполнение девочкой песни не оставило никого равнодушным.

Юная украинка исполнила песню "Украина": смотрите видео

Военный парад к 30-летию независимости: что известно

  • В праздничном военном параде в целом приняли участие более 5 тысяч военных – как украинских, так и иностранных.
  • К мероприятию привлекли морскую авиацию ВМС, авиацию воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. На Крещатик выходили 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная.
  • В начале парада Владимир Зеленский произнес приветственную речь. Он вручил награды выдающимся украинцам и подписал указ о создании Дня расцвета украинской государственности, его будут отмечать 28 июля.
Автор: Наталія Пристанська