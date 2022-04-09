В открытом письме сообщают, что заседание состоится в другой стране. Однако в какой именно, пока неизвестно.
Контекст 46 стран-участниц ЮНЕСКО отказались участвовать в 45-й сессии, пока его возглавляет Россия
ЮНЕСКО осуждает действия России
В ЮНЕСКО отметили, что страна, разрушающая культурные сооружения, не может возглавлять сессию. Организация добавляет, что с 24 февраля по 31 марта Россия разрушила или повредила 53 объекта культуры. Среди них – исторические достопримечательности, храмы, библиотеки.
По всей вероятности, с тех пор цифры выросли,
– говорят в организации.
Комитет подчеркнул, что российские войска нанесли неисправимый ущерб наследию Харькова, Чернигова и Мариуполя.
"Статья 6.3 Конвенции о всемирном наследии 1972 года говорит, что "каждое государство-участник настоящей Конвенции обязуется не принимать какие-либо умышленные меры, которые могут прямо или косвенно нанести вред культурному и природному наследию, указанному в статьях 1 и 2, на территории других государств-участников этой Конвенции", – заявили представители ЮНЕСКО.
Поскольку проведение 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Казани под председательством России будет отрицать принципы Конвенции, организация решила перенести событие.
Напомним, что Ткаченко призвал ЮНЕСКО перенести 45-ю сессию из российской Казани во Львов.
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