У відкритому листі повідомляють, що засідання відбудеться в іншій країні світу. Проте у якій саме, наразі невідомо.
Контекст 46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовились брати участь у 45-й сесії, поки його очолює Росія
ЮНЕСКО засуджує дії Росії
У ЮНЕСКО зазначили, що країна, яка завдає руйнації культурним спорудам, не може очолювати сесію. Організація додає, що з 24 лютого до 31 березня Росія зруйнувала або пошкодила 53 об'єкти культури. Серед них – історичні пам'ятки, храми, бібліотеки.
Цілком імовірно, що з того часу цифри зросли,
– кажуть в організації.
Комітет наголосив, що російські війська завдали невиправної шкоди спадщині Харкова, Чернігова та Маріуполя.
"Стаття 6.3 Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року каже, що "кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язується не вживати будь-яких навмисних заходів, які можуть прямо чи опосередковано завдати шкоди культурній та природній спадщині, зазначеним у статтях 1 і 2, розташованої на території інших держав-учасниць цієї Конвенції", – заявили представники ЮНЕСКО.
Оскільки проведення 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини в Казані під головуванням Росії заперечуватиме принципи Конвенції, організація вирішила перенести подію.
Нагадаємо, що Ткаченко закликав ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані у Львів.
До теми – Ткаченко про пошкодження пам'яток культури російськими військами