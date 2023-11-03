С международными институтами постоянно работают, напоминая, что Россия является страной-агрессоркой, которую нельзя терпеть в цивилизованном мире. Об этом в эфире 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Международные организации все никак не разорвут связи с Россией

Когда началось полномасштабное российское вторжение, все международные организации, которые якобы должны помогать, уехали из Украины. Банально потому, что они не были готовы к работе в военный период.

Постепенно они начали возвращаться, однако их действия все еще удивляют.

Они живут в других мирах. Когда я их немного "стабилизирую", они начинают "трезветь". Когда прилетела ракета, уничтожила у нас четыре жилых дома – зоны ЮНЕСКО. Тогда погибли трое, и они написали что-то вроде: "ой, это очень плохо",

– рассказал Андрей Садовый.

Но тогда не было ни одного упоминания о том, кто это сделал. После атаки представители ЮНЕСКО приехали и осмотрели последствия попадания российской ракеты.

"Они тогда осмыслили все и извинялись. Но сейчас вижу, что снова их немного "попустило". Уже начинают говорить о креативности городов. Ну какие могут быть креативные города в России, если там жестокая диктатура. Там есть использование культуры, искусства спорта в качестве пропаганды, чтобы увлекать ситуацию в мире", – подчеркнул мэр Львова.

Россия является агрессором, а любое сотрудничество со страной-агрессором не может быть нормальным. К сожалению, международным организациям об этом нужно постоянно напоминать.

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