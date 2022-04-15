ЮНЕСКО запустила проект для сохранения украинского наследия Backup Ukraine

Датская национальная комиссия ЮНЕСКО создала проект Backup Ukraine для сохранения культурного наследия Украины. Его разработали вместе с организацией Blue Shield Denmark и приложением Polycam.

Культурное наследие Украины, которое находится под угрозой уничтожения от враждебных действий оккупантов, хотят уберечь по крайней мере виртуально. К инициативе призывают приобщиться украинцев.

Актуально Сумщина подверглась значительным разрушениям: многие памятники архитектуры уничтожены – фото

Для виртуального сохранения культурного наследия Украины будут использоваться технология 3D-сканирования, которая доступна в приложении Polycam.

Мы хотим предоставить нашу технологию гражданам Украины для сохранения в цифровом виде любого артефакта, монумента, сооружения или помочь этой важной инициативе,

– рассказал соучредитель приложения Элиот Спелман.

Как отметила глава датской национальной комиссии ЮНЕСКО Эльзебет Гернер Нильсен, война может нанести непоправимый ущерб национальному духу страны. Уничтожая символы ценностей страны, ее гордость и историю именно то, на чем строится ее идентичность.

Подробнее об инициативе – смотрите в видео:

Как присоединиться к проекту Backup Ukraine

Для того чтобы присоединиться к инициативе, человек должен использовать iPhone или iPad модели Pro. Владельцы таких смартфонов, желающих стать участниками проекта, должны заполнить форму, чтобы получить письменное разрешение на волонтерство от местных властей.

После этого необходимо установить приложение Polycam. Сразу после этих действий человек сможет заниматься сканированием памяток украинской культуры.

Читайте также: МКИП зафиксировало 189 эпизодов военных преступлений россиян против культурного наследия

Отметим, в Backup Ukraine призвали не снимать работы в гражданских местах без предварительной записи в волонтерские отряды и не использовать приложение в областях, где непосредственно происходят боевые действия.