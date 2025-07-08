19-летний житель Львова пытался 13 раз незаконно пересечь границу

Жителя Львова задержали во время 13 попытки незаконного пересечения границы. Парню 19 лет, и он пытался попасть в Венгрию.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Тиса". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Западном региональном управлении ГПСУ.

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Юноша "штурмовал" границу с ноября

У ГПСУ рассказали, что пограничники осматривали грузовики и заметили парня, который пешком шел в сторону границы с Венгрией.

Он при себе не имел никаких документов.

Парень рассказал пограничникам, что имеет сложное материальное положение, а потому хотел найти лучшие условия жизни в странах ЕС.

Поскольку он не имел законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения, решил пересекать границу самостоятельно. Он поездом добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе,

– рассказали в ГПСУ.

Однако, как эта, так и остальные 12 попыток закончились неудачно. Юноша "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией еще с ноября 2024 года.

Его привлекли к административной ответственности.