19-летний житель Львова пытался 13 раз незаконно пересечь границу
- 19-летнего жителя Львова задержали на пункте пропуска "Тиса" во время 13 попытки незаконного пересечения границы в Венгрию.
- Юноша не имел документов и пытался найти лучшие жизненные условия в ЕС.
Жителя Львова задержали во время 13 попытки незаконного пересечения границы. Парню 19 лет, и он пытался попасть в Венгрию.
Инцидент произошел на пункте пропуска "Тиса". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Западном региональном управлении ГПСУ.
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Юноша "штурмовал" границу с ноября
У ГПСУ рассказали, что пограничники осматривали грузовики и заметили парня, который пешком шел в сторону границы с Венгрией.
Он при себе не имел никаких документов.
Парень рассказал пограничникам, что имеет сложное материальное положение, а потому хотел найти лучшие условия жизни в странах ЕС.
Поскольку он не имел законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения, решил пересекать границу самостоятельно. Он поездом добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе,
– рассказали в ГПСУ.
Однако, как эта, так и остальные 12 попыток закончились неудачно. Юноша "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией еще с ноября 2024 года.
Его привлекли к административной ответственности.