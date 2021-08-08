Юноша из Мариуполя показательно сжег флаг Украины

В сети опубликовали фото, как парень из Мариуполя стоит с подожженным флагом Украины. Впоследствии появилось видео с его извинениями.

Когда произошел инцидент – неизвестно. Также нет информации о личности злоумышленника.

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Мариуполец поджег флаг Украины: детали

Соответствующее фотографию юноша выложил в сеть. Заметим, что за своt сообщение он получил не менее 10 лайков. А одна из подписчиц сказала, что парень – "просто огонь".

На фото парень стоит с обнаженным торсом. В то же время держит в руках горящий флаг Украины. Впоследствии свой профиль в инстаграм он, вероятно, удалил или закрыл.



Фото с сожженным флагом парень выложил в сеть / Cкриншот

Уже извинился

Как сообщает "Катарсис" видео с извинениями появилось в день, когда было опубликовано скандальное фото. Более того, "не прошло и полдня, как оно извинилось". Правда, свой поступок юноша не объяснил.

Простите те, кого я оскорбил своим сообщением, где поджег украинский флаг. Я все осознал и больше такое не повторится,

– отметил поспешно парень.

Другие возмутительные случаи с флагом Украины

В мае в Киеве мужчина разорвал флаг Украины. Активисты предполагают, что он является фанатом "русского мира". Инцидент произошел в Центральном парке культуры и отдыха.

В июне в Полтаве двое нетрезвых пришли на кладбище и сорвали флаг с могилы погибшего ветерана АТО. Впоследствии они пришли с флагом на авторынок. Там поразмахивали им и бросили. Предварительно известно, что мужчины были пьяны.

В начале июля сборную Украины по футболу толпа встречала в "Борисполе". Так украинцы хотели поблагодарить за успешное выступление на Евро-2020. Бывший нардеп от "Свободы" Игорь Мирошниченко заявил, что после мероприятия украинские флаги "сбросили вниз в кучу, как мусор" . Впоследствии эту информацию опровергли.

Статья о надругательстве над государственной символикой предусматривает штраф от 17 до 68 тысяч гривен, или арест на срок до шести месяцев, или до трех лет лишения свободы.