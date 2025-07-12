Трагедия на воде в Запорожье: утонул 17-летний парень
- В Запорожье утонул 17-летний парень в затопленном карьере, его тело нашли на глубине 10 метров.
- К поисковой операции привлекли водолазов ГСЧС и подводный дрон, спасатели призывают граждан осмотрительно отдыхать возле водоемов.
В Запорожье утонул 17-летний парень. Он нырнул в воду в затопленном карьере и не вернулся на поверхность.
О трагическом известии сообщили в ГСЧС, передает 24 Канал.
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Детали смерти юноши в Запорожье
Трагедия произошла в субботу, 12 июля, в затопленном карьере в Запорожье. По данным спасателей, 17-летний парень прыгнул в воду, но не выплыл на поверхность. На место вызвали чрезвычайников. К поисковой операции привлекли водолазов ГСЧС и подводный дрон.
Поиски продолжались до следующего дня. В конце концов, тело погибшего нашли на глубине 10 метров, в 10 метрах от берега. Его подняли на поверхность и передали работникам полиции.
ГСЧС обращается к гражданам с просьбой быть осмотрительными во время отдыха у водоемов. Купаться следует только в специально определенных для этого местах.
Напомним, накануне в аквапарке села Супруновка на Полтавщине ребенок упал в бассейн. Медики пытались реанимировать мальчика, но, к сожалению, он умер.
Всего за июнь 2025 года на водоемах в Украине погибли более 90 человек, среди них есть также дети.