Трагедия на воде в Запорожье: утонул 17-летний парень

В Запорожье утонул 17-летний парень. Он нырнул в воду в затопленном карьере и не вернулся на поверхность.

О трагическом известии сообщили в ГСЧС, передает 24 Канал.

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Детали смерти юноши в Запорожье

Трагедия произошла в субботу, 12 июля, в затопленном карьере в Запорожье. По данным спасателей, 17-летний парень прыгнул в воду, но не выплыл на поверхность. На место вызвали чрезвычайников. К поисковой операции привлекли водолазов ГСЧС и подводный дрон.

Поиски продолжались до следующего дня. В конце концов, тело погибшего нашли на глубине 10 метров, в 10 метрах от берега. Его подняли на поверхность и передали работникам полиции.

ГСЧС обращается к гражданам с просьбой быть осмотрительными во время отдыха у водоемов. Купаться следует только в специально определенных для этого местах.

Напомним, накануне в аквапарке села Супруновка на Полтавщине ребенок упал в бассейн. Медики пытались реанимировать мальчика, но, к сожалению, он умер.

Всего за июнь 2025 года на водоемах в Украине погибли более 90 человек, среди них есть также дети.