"Юра, за тебя": уничтожение "Буратино" врага посвятили погибшему в бою оператору 24 канала
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику. Наши защитники ликвидировали российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".
Украинские защитники посвятили уничтожение оккупационной техники оператору 24 канала Юрию Олийныку. Он погиб 23 марта в Луганской области.
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"Юра, за тебя, братан"
ВСУ нанесли сокрушительный удар вражеской технике противотанковым комплексом "Стугна". Кадры эффективности украинского оружия появились у журналистов 24 канала.
Юра, за тебя, братан,
– говорится в видео.
Напомним, что оператор 24 канала пошел во второй раз на войну. Он погиб в Попасной, мужественно защищая наше государство.
ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино": смотрите видео