Українські захисники присвятили знищення окупаційної техніки оператору 24 каналу Юрію Олійнику. Він загинув 23 березня на Луганщині.

Важливо "Загинути за свою країну – честь": пам'яті оператора 24 каналу Юрія Олійника

"Юра, за тебе, братан"

ЗСУ завдали нищівного удару ворожій техніці протитанковим комплексом "Стугна". Кадри ефективності української зброї з'явились у журналістів 24 каналу.

Юра, за тебе, братан,

– мовиться у відео.

Нагадаємо, що оператор 24 каналу пішов вдруге на війну. Він загинув у Попасній, мужньо захищаючи нашу державу.

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