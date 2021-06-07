Это не последний выход, - Юрчишин о том, уйдут ли вслед за Притулой другие депутаты из "Голоса"

Сергей Притула заявил, что выходит из партии "Голос", так как она отдалилась от своих первоначальных принципов. Однако вслед за волонтером политсилу могут покинуть и другие ее члены.

Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин в программе "Между прочим" заявил, что не видит перспектив для "Голоса" при его действующему руководстве. По словам нардепа, пока доминирует желание выходить из политсилы.

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Что может спасти ситуацию

Как рассказал Юрчишин, остановить процесс выхода других депутатов из "Голоса" может только нормальная дискуссия в пределах партии. Впрочем, по его словам, как полгода назад руководство не было готово допускать к ней лиц с альтернативной позицией, так и сейчас этого не происходит.

По моему мнению, это не последний выход, но говорить за своих коллег я пока не готов,

– подчеркнул депутат.

Как рассказал Юрчишин, если не провести съезд партии и открытую дискуссию, то выход депутатов из "Голоса" будет вполне логичным.

К теме Вижу огромное количество проблем, – по мнению Притулы, партия "Голос" сейчас идет в никуда

Нардеп также подытожил, что обидно, когда партия "разбрасывается" рейтинговым человеком, который имеет достаточный уровень доверия, чтобы вывести политсилу на новый уровень.

Программа "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео

Что этому предшествовало