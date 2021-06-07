Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин у програмі "Між іншим" заявив, що не бачить перспектив для "Голосу" при його чинному керівництві. За словами нардепа, наразі домінує бажання виходити з політсили.

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Що може врятувати ситуацію

Як розповів Юрчишин, зупинити процес виходу інших депутатів з "Голосу" може лише нормальна дискусія в межах партії. Втім, за його словами, як пів року тому керівництво не було готове допускати до неї осіб з альтернативною позицією, так і зараз цього не відбувається.

На мою думку, це не останній вихід, але говорити від своїх колег я поки що не готовий,

– наголосив депутат.

Як розповів Юрчишин, якщо не провести з'їзд партії та відкриту дискусію, то вихід депутатів з "Голосу" буде цілком логічним.

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Нардеп також підсумував, що прикро, коли партія "розкидається" найрейтинговішою людиною, яка має достатній рівень довіри, аби вивести політсилу на новий рівень.

Програма "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео

Що цьому передувало