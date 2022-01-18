Конкурс уже прошел, однако комиссия еще не поставила точку. Об этом в эфире 24 канала рассказал член конкурсной комиссии по избранию главного прокурора САП Роман Куйбида.
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Куйбида о саботаже в САП
Он подчеркнул, что все действия, требовавшиеся от кандидатов для участия в этом конкурсе, они уже выполнили. Математически избрать победителей на должности руководителя САП, его заместителя и руководителя одного из отделов не сложно, однако пока нет официального решения комиссии.
В любом случае у нас нет никаких юридических препятствий для того, чтобы выполнить свою функцию, функцию комиссии, и утвердили результаты конкурса.
Куйбида подчеркнул, что работа комиссии очень прозрачна. Все заседания транслируются. Внешние наблюдатели могут сделать больше выводов, чем сами члены комиссии.
Куйбида прокомментировал затягивание конкурса в САП: смотрите видео
Конкурс в САП: что следует знать
- Уже больше года в Украине не могут назначить главного антикоррупционного прокурора.
- Голосование постоянно проваливают по разным причинам. К примеру, члены просто не приходят на заседание или не хватает голосов.
- По результатам конкурса главой САП стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.
- Украина может остаться без помощи международных партнеров из-за ситуации с САП.