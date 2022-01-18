Конкурс вже відбувся, однак комісія ще не поставила крапку. Про це в ефірі 24 каналу розповів член конкурсної комісії з обрання головного прокурора САП Роман Куйбіда.
До теми Українці заплатять мільйони через зрив конкурсу САП
Куйбіда про саботаж у САП
Він наголосив, що усі дії, які вимагали від кандидатів для участі у цьому конкурсі, вони вже виконали. Математично обрати переможців на посади керівника САП, його заступника та керівника одного з відділів не важко, однак наразі немає офіційного рішення комісії.
У будь-якому випадку у нас немає жодних юридичних перешкод для того, щоб виконати свою функцію, функцію комісії, й затвердили результати конкурсу.
Куйбіда підкреслив, що робота комісії є дуже прозорою. Усі засідання транслюються. Зовнішні спостерігачі можуть зробити більше висновків ніж самі члени комісії.
Куйбіда прокоментував затягування конкурсу у САП: дивіться відео
Конкурс у САП: що варто знати
- Вже понад рік в Україні не можуть призначити головного антикорупційного прокурора.
- Голосування постійно провалюють через різні причини. Наприклад, члени просто не приходять на засідання або не вистачає голосів.
- За результатами конкурсу, головою САП став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.
- Україна може залишитись без допомоги міжнародних партнерів через ситуацію із САП.