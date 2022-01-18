Конкурс вже відбувся, однак комісія ще не поставила крапку. Про це в ефірі 24 каналу розповів член конкурсної комісії з обрання головного прокурора САП Роман Куйбіда.

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Він наголосив, що усі дії, які вимагали від кандидатів для участі у цьому конкурсі, вони вже виконали. Математично обрати переможців на посади керівника САП, його заступника та керівника одного з відділів не важко, однак наразі немає офіційного рішення комісії.

У будь-якому випадку у нас немає жодних юридичних перешкод для того, щоб виконати свою функцію, функцію комісії, й затвердили результати конкурсу.

Роман Куйбіда

Член конкурсної комісії

Куйбіда підкреслив, що робота комісії є дуже прозорою. Усі засідання транслюються. Зовнішні спостерігачі можуть зробити більше висновків ніж самі члени комісії.

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