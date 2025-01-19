В частности, звание Герой Украины потерял нардеп и глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко, сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины №38/2025.

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Что известно о санкциях против Юрия Бойко и других лиц

Так, в обращении Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях.

Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, которые перешли на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. А также мы продолжаем лишать государственных наград – на звание Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они вскоре,

– указал он.

Кроме Юрий Бойко, под действие санкций попали нардеп Нестор Шуфрич, глава запрещенной партии "Наши" Евгений Мураев, многолетняя заместитель главреда подсанкционного издания "Страна.ua" Светлана Крюкова, лидер запрещенной Коммунистической партии Петр Симоненко и ряд других деятелей.

Отметим, что Юрий Бойко получил звание Герой Украины в 2004 году по указу тогдашнего президента Леонида Кучмы. Наградили Бойко за "выдающиеся заслуги перед государством в развитии энергетики". Тогда он был руководителем НАК "Нафтогаз" и первым заместителем министра топлива и энергетики.

Заметим, публичный дискурс о лишении Юрия Бойко награды начался после скандального видео, в котором нардеп жаловался на радикалов, которые "начали сносить памятники", Тогда пыл Бойко остудила СБУ – после визита к правоохранителям нардеп внезапно рассыпался в извинениях и даже назвал Путина военным преступником. Однако вопрос звания Герой Украины у Бойко уже повис в воздухе – и вот, наконец, его решили.