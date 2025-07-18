Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.

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Что известно о погибшем Герое?

Юрий Бузько погиб 25 июня в Донецкой области во время выполнения боевого задания. На момент смерти ему было всего лишь 35 лет.

Юрий Бузько / Фото полиции Черкасской области

В Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области Юрий работал более 14 лет. Он был оперативником криминальной полиции.

Когда на базе ГУНП в Черкасской области формировался стрелковый батальон, Юрий без колебаний присоединился к нему.

Юрий всегда добросовестно относился к своей работе, оставался верным Присяге и украинскому народу. Был ответственным, добрым и порядочным человеком. Все, кто знал Юрия, называют его настоящим патриотом Украины, преданным другом и побратимом. Он лелеял множество мечтаний и стремился осуществить много жизненных замыслов,

– говорится в сообщении.

Прощание с Юрием состоялось 16 июля в Черкассах. Провести Героя в последний путь собрались почти тысяча человек: односельчане, жители города Черкассы, родные, друзья и коллеги.

Как проходило прощание с полицейским / Фото полиции Черкасской области

У полицейского остались жена и двое детей.

Напомним, 30 июня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Житомирской области Виталий Боряченко. Ему было всего 32 года.